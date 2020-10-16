بعد تمديده لأسبوعين: الأزمة النيابية: موعد العام الدراسي الجديد قابل للتغيير

2020/10/16 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت خلية الازمة النيابية، الجمعة، موعد العام الدراسي الجديد قابل للتغيير وفقا لجملة من المعطيات.

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