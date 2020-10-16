فرنسا.. الشرطة تقتل رجلاً ذبح شخصاً في ضواحي باريس

2020/10/16 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتلت الشرطة الفرنسية رجلاً ذبح شخصا في الطريق العام في ضواحي العاصمة باريس.

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