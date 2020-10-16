الشابندر: الظروف الصعبة تدعو أربيل للاقتراب من بغداد أكثر

2020/10/16 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رأى السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الجمعة، ان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق تدعو أربيل للاقتراب من بغداد أكثر.

وكتب الشابندر تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (16 تشرين الأول 2020)، ان "الظروف الصعبة التي يمر بها العراق داخليا وخارجيا كما هي (سائر دول المنطقة)، تدعو اربيل للاقتراب من بغداد اكثر".

وعزا ذلك بالقول: "لاستعادة الثقة ودورها المركزي في التاسيس لشراكة حقيقية في بناء الدولة وادارتها على قاعدة الوحدة الوطنية ومصلحة جميع مكونات الشعب العراقي".

ويرى مختصون في الشؤون الكردية، ان العلاقة بين الكاظمي والكورد متميزة، تسهل عقد الاتفاقات بين بغداد وأربيل.

هذا ما قاله كفاح محمود، الخبير بالشؤون الكوردية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، وأوضح أنه "بدأت منذ عدة أشهر مناقشات بين الإدارة الإقليمية والاتحادية وتم تشكيل لجان فنية فيما يتعلق بالنفط والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم ومرتبات الموظفين والملف الأمني الذي استغل من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ بإحياء حركته بين الإقليم والعراق في أطراف كركوك وديالى الموصل".

وكشف عن أنه "تم التعجيل في التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وتوصلوا قبل يومين في بغداد إلى تأسيس ستة مراكز للتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية قي بغداد وأربيل وأربعة تتوزع على كركوك وديالى ومخمور والموصل".

ودخلت بغداد وأربيل في الكثير من التفاهمات الأمنية والعسكرية والاقتصادية حيث أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن ملف أمن قضاء سنجار ستتولاه وزارة الداخلية العراقية، وذلك بعد اتفاق تم إبرامه بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان العراق.

وكانت قضية إدارة منطقة سنجار قد مثلت نقطة خلاف ونزاع بين الحكومة العراقية وحكومة أربيل، لا سيما بعد طرد مقاتلي تنظيم داعش منها.

كما تم الإعلان أيضا عن الاتفاق مع وزارة البيشمركة على المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل.

على صعيد آخر، قدم وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مقترحا لتأسيس شركة جديدة لإدارة شؤون استخراج النفط الخام وتصديره في إقليم كوردستان العراق، غير شركة سومو النفطية القابضة.



وهذا ما اعتبره مراقبون محاولة استباقية من قبل الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد لحسم الخلاف النفطي مع أربيل.

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