شرطة ميسان تنفي تعرض احد منتسبيها لمحاولة اغتيال

2020/10/16 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..نفت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن محاولة اغتيال احد منتسبيها.وقال بيان المديرية ان ما اشيع من محاولة اغتيال لأحد منتسبينا هو عار عن الصحة.وأوضح البيان ان حادث وفاة أحد منتسبي شرطة ميسان كان نتيجة لخلافات عائلية، أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي، مبينا أن احد افراد […]

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