يهود نيويورك: قواعد مواجهة كورونا “معادية للسامية” !!

2020/10/16 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..رفعت ثلاث جماعات يهودية بمقاطعة روكلاند دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك وحاكمها أندرو كومو، مشيرة إلى مشاركته في “سلسلة من التمييز المعادي للسامية” مع حملة قمع أخيرة على التجمعات الدينية لتقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.واتهمت الدعوى التي رفعتها محكمة مانهاتن الفيدرالية الديمقراطي أندرو كومو بالإدلاء بتصريحات سلبية وتمييزية عن المجتمع اليهودي […]

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