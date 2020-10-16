الولايات المتحدة ترفض مقترح بوتين بتمديد معاهدة ستارت

2020/10/16 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفضت الولايات المتحدة مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الجانبين لمدة عام واحد دون شروط مسبقة.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، في بيان أصدره اليوم، بعد إعلان الرئيس الروسي: "رد بوتين اليوم بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية".

وأضاف أوبرايان: "الولايات المتحدة تتعامل بجدية كبيرة مع موضوع السيطرة على الأسلحة لضمان الأمن في العالم بأسره، ونأمل في أن تراجع روسيا موقفها قبل انطلاق سباق تسلح مكلف".

المصدر: RT

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