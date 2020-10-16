النجف... اكثر من 4 ملايين زائر يحيون بنجاح زيارة وفاة الرسول الاكرم

2020/10/16 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا اكثر من 4 ملايين زائر يوم امس واليوم الجمعة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) في محافظة النجف الاشرف وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة.

واعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في مؤتمر صحافي مشترك، عن نجاح خطة زيارة مرقد الامام علي (ع) في ذكرى وفاة الرسول محمد(ص) دون أي خروقات تذكر، وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة.

وقدم الياسري خلال المؤتمر الذي حضره PUKmedia، " شكره لوزارة الداخلية، ورئيس اركان الجيش، وقائد عمليات الفرات الاوسط، ونائب قائد العمليات المشتركة، والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية لحضورهم الميداني ومناقشة الخطة الامنية اثناء الزيارة، مبينا ان هذا الحضور اعطى جرعة كبيرة لكل القطعات الامنية التي عملت على تأمين الزيارة التي شارك فيها اكثر من ( 4 ملايين و500 ) زائر من ختلف مناطق العراق، الاعداد كانت اكثر من العام الماضي رغم جائحة كورونا.

كما قدم الياسري، شكره لوزارة النقل ووزارة الدفاع (سرايا التمويل والنقل)، والعتبة العلوية المقدسة، وفرقة الامام علي، والدوائر الخدمية في المحافظة، فضلا عن المواكب الحسينية.

من جانبه اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال المؤتمر، ان الخطة الامنية شملت تنفيذ اوامر القبض بحق كل المطلوبين، ومداهمة الاهداف المشكوك فيها من اجل خلق بيئة آمنة للزائرين، شاركت قطعات من وزارة الدفاع والداخلية والحشد،وتم تعزيزها بثلاث الوية من وزارة الدفاع والداخلية، مبينا ان الذي ميز الخطة، انها لم تقطع المدينة لاول مرة.

PUKmedia مصطفى زنگنة / النجف‌

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