وزير المالية: توجد إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية

2020/10/16 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد وزير المالية إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار.وقال علي علاوي بحسب وكالة أسوشيتد برس “هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.الآن، أعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا […]

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