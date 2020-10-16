إدانة أم بقتل طفليها حديثي الولادة ورميهما في أكياس قمامة

2020/10/16 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دانت هيئة محلفين في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، ألقت باثنين من مواليدها في أكياس قمامة بعيد ولادتهما.السيدة، وهي أم لطفلين آخرين لم تكن في قاعة المحكمة يوم الخميس لسماع الحكم.تواجه أليسا دايفولت بعد إدانتها بتهمتي القتل وسوء معاملة الأطفال، عقوبة السجن المؤبد لمدة 20 عامًا […]

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