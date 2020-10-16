2020/10/16 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما

جديدا مرتفعا للإصابات بفيروس كورونا

المستجد، بأكثر من 25 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 25089 إصابة جديدة،

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 834770 منذ

بداية الجائحة.

كما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).