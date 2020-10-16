نفط ميسان تصدر توضيحاً بشأن فيديو سرقة النفط الخام من حقولها

2020/10/16 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة نفط ميسان بيان، الجمعة،

توضحا بشأن مقاطع الفيديو والصور التي

تناقلتها بعض القنوات الفضائية ومواقع

التواصل الاجتماعي لعمليات التجاوز على

احد انابيب نقل النفط الخام في حقل

البزركان النفطي.

و

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