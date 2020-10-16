توضيح نيابي بشأن أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار

2020/10/16 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناجي

السعيدي، الجمعة، عن الأسباب وراء

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار

في السوق المحلية.

وقال السعيدي، ان "اي بلد يتعرض الى ازمة

في السياسة المالية فان سياسته النق

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