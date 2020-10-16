في العراق.. 3 ملفات تنتظر نتيجة الانتخابات الأميركية

2020/10/16 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يترقب كثيرون حول العالم لنتائج الانتخابات الأميركية وما الذي يمكن أن يعكسه فوز أحد المرشحين على سياسات الولايات المتحدة الخارجية، وربما يكون العراق واحدا من أكثر المهتمين بما ستخلفه ورقة الاقتراع.

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