فلاسفة أهملناهم - منسى موريس

2020/10/16 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس إن دور الفلسفة والتفلسف ضرورى ومهم لتقدم المجتمعات وتطورها لأن موضوع الفلسفة الرئيس هو الفكر ولايمكن أن ينتقل الإنسان من من المرحلة البدائية القبلية التي تسود فيها روح التعصب والعواطف والخرافة واللاعقل إلى مرحلة الحضارة التي تقوم على المنطق والعقلانية والعلم بدون دراسة الفكر والفلسفة ، لأن الفلسفة دورها يكمن في تحليل الأفكار وطرح الأسئلة حول كل شيء والوصول إلى نتائج أكثر عقلانية ، ومن هنا يجب عل ......





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