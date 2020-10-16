نوكيا تعتزم إنشاء شبكة محمول على سطح القمر

2020/10/16 | 21:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تعتزم شركة نوكيا ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الدخول في شراكة تهدف لإنشاء شبكة محمول من الجيل الرابع على سطح القمر.

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