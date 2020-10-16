مشعان الجبوري: تغييب الساعدي والزاملي من قبل أجهزة الدولة أمر خطير

2020/10/16 | 21:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، النائب السابق، مشعان الجبوري، الجمعة، ان تغييب مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد عبدالجليل الساعدي، ورئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، من قبل أجهزة الدولة أمر خطير يتعارض مع الدستور، مطالبا "قادة الدولة التدخل لايقافه".

وكتب الجبوري تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (16 تشرين الأول 2020): "التغييب سلوك شائن وجريمة ضد القيم الانسانية والقانون الدولي لذلك تبنينا قضية من غيبتهم الميليشيات".

وأضاف: "اما ان تقوم اجهزة الدولة بتغييب السيدين احمد عبدالجليل الساعدي وشاكر الزاملي وتمنع ذويهم ومحاميهم من التواصل معهم فهو امر خطير يتعارض مع الدستور وعلى قادة الدولة التدخل لايقافه".

وكانت القوات الأمنية، اعتقلت في 15 أيلول الماضي، مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد عبدالجليل الساعدي، بتهمة الفساد، في أولى عمليات لجنة التحقيق بملفات الفساد التي شكلها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق.

كما تم اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، من قبل قوة أمنية، في (17 أيلول 2020)، فيما لم يعرف أسباب اعتقاله، فيما رأت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، ان اعتقال الزاملي والتحقيق معه سيكشف اكبر فساد مارسته محافظة وامانة بغداد على مدى سنوات سابقة.

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