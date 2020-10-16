دراسة.. لا تأثير يذكر لعقار عولج به ترمب على مرضى كورونا

2020/10/16 | 21:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت منظمة الصحة العالمية، ان لا تأثير يذكر لعقار "ريمديسيفير" الذي عولج به الرئيس الاميركي دونالد ترمب و يعد علاجا واعدا لكورونا على منع الوفاة جراء الاصابة بالمرض.

ةبحسب دراسة اجريت بدعم من المنظمة ونشرت نتائجها على الانترنت، إنه "بدا أن للعقار تأثير ضئيل أو منعدم على مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج، كما أشارت معدلات الوفيات الإجمالية والمرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الإصطناعي إضافة إلى مدة إقامة المرضى في المستشفيات".

وتتعارض بيانات هذه الدراسة، التي تنتظر أن تخضع لمراجعة أخرى لباحثين أو نشرها في مجلة علمية، مع دراستين أميركيتين على الأقل أظهرتا أن ريمديسيفير يمكن أن يقلّص مدة الإقامة في المستشفى لمرضى كوفيد-19.

وكان عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد اصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.

وحصل ريمديسيفير على إذن تسويق أوروبي مشروط في بداية حزيران في وقت قياسي، وتوصي وكالة الأدوية الأوروبية باستخدامه على البالغين والمراهقين من سن 12 عاما وما فوق المصابين بالالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى نسب إضافية من الأكسجين.

جدير بالذكر ان الدواء اعد في الأصل لمكافحة حمى إيبولا النزفية لكن تبين أنه لم يكن فعالا.



والدواء الذي طوره مختبر جلعاد الأميركي، كان أول علاج يقال إنه أظهر بعض الفعالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى خلال تجربة إكلينيكية واسعة، حتى وإن اعتُبر تأثيره متواضعا.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت في الأول من ايار الماضي بالاستخدام الطارئ لريمديسيفير الذي تنتجه شركة الأدوية الأميركية "جلعاد ساينسز" والمخصص في الأصل لعلاج المصابين بايبولا، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة أخرى من الدول.

ا.ح

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