صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 565 المسجلة اليوم

2020/10/16 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 565 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————28

ابو دشير ——————14

الاسكان ——————1

الاعلام ——————20

البياع ——————21

التاجي ——————32

التاجيات —————- 1

الحرية ——————38

الخطيب ——————3

الــدورة -———-——28

الدولعي ——————3

الرحمانية ——————3

السيدية ——————10

الشالجية ——————13

الشرطة الخامسة———1

الشعلة ——————64

الصالحية ——————2

الطارمية —————— 16

العامرية ——————4

العطـيـفيـة -—————9

العلاوي ——————— 6

الغزاليـة -—————21

القادسيـة —————-19

الكاظميـة —————29

المحمودية —————22

المـعالـف —————3

المشاهدة —————5

المكاسب —————-5

المنصور —————-12

المواصلات -————-2

الوشاش ——————-2

اليـرموك ——-———16

جــكوك —————-1

حي الجامعة ————-20

حي الجهاد -————13

حي الخضراء -————3

حي العامل -————-27

حي العدل ——-——-13

سبع البور —————2

ســويـب —————1

شارع حيفا —————-2

كرادة مريم —————-2

ناحية الرشيد ————4

جانب الرصافة -——— 14

الشفاء:

748

الوفيات:

7

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