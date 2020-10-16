فيديو.. طرح التريلر الدعائى لفيلم الرعب “The Empty Man” قبل عرضه

2020/10/16 | 21:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الجديد “The Empty Man”، اليوم، التريلر الرسمى الدعائي للفيلم ، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط حول اختفاء المراهقين المحليين، فيما يحقق شرطى متقاعد في هذا الأمر ويكتشف مجموعة سرية تحاول استدعاء كيان مرعب.ويحاول الشرطي […]

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