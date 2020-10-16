تقرير أميركي: أدارة ترمب لن تسحب قواتها من العراق إلا بعد نهاية الفصائل

2020/10/16 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير أميركي ان ادارة الرئيس دونالد ترمب تسعى ان يكون انسحاب قواتها من العراق بشروط خاصة وجزء من رغبتها في وقف حروب اللانهاية وان لا يكون على شكل هزيمة من نيران الفصائل الموالية لإيران.

واعتبر تقرير لصحيفة كريستيان ساينس الاميركية، تهديد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بإغلاق السفارة في بغداد اعتبره هدية للفصائل في العراق وإيران التي تريد مغادرة الاميركيين، كما يجسد اعترافا صادما بالضعف وانه مجازفة لجعل العراق بلدا ضعيفا وأكثر عرضة لنفوذ القوى الخارجية.

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