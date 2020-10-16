الحشد يؤكد ضرورة الحفاظ على ما تحقق من انجاز امني في كركوك

2020/10/16 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الحشد الشعبي، الجمعة، ضرورة الحفاظ على ما تحقق من انجاز امني في محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اجتماعاً عقد بين قيادات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مكتب قائد قاطع محور الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار لمناقشة التطورات الأمنية في محافظة كركوك بمناسبة الذكرى الثالثة لمسك الحشد الشعبي والقوات الأمنية الملف الأمني فيها".

واضاف، ان "الاجتماع شدد على ان محافظة كركوك تتمتع بالامن والاستقرار على العكس من الفترة السابقة، فيما تم التاكيد على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من منجز أمني".





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