ضبط 50حاوية محملة بمادة شيش التسليح تم التلاعب بشهادة المطابقة

2020/10/16 | 21:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويات عدد 50 لمادة شيش التسليح ذات منشأ الصين وبوزن إجمالي (1219778كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك محطة بوابة البصرة خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة.

اذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي من ضبط الحاويات وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن البضاعة لم يتم استيفاء أجور الرسوم الكمركية كونها مشمولة بقانون حماية المنتج، وكذلك تم التلاعب بالتصريحات الكمركية وتثبيت شمولها من ضمن المواد المعفاة خلافٱ للضوابط.

كما أن البضاعة بعد تدقيق شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق اتضح أن البضاعة المستوردة ذات منشأ كوريا خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية.

وتعد هذه المخالفة تجاوزا واضحاً على المال العام وهدرا بمقدرات وايرادات الدولة وتلاعبا في أوليات المعاملة الكمركية والمنجزة خلافٱ للضوابط والتعليمات من المركز الكمركي.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

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