محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

2020/10/16 | 21:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الأسهم، لتسجل خسائر أسبوعية.

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