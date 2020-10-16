2020/10/16 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..



افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز ارهابي داعش مسؤول عن عملية تفجير منزل للشرطة المحلية ومنازل المدنيين شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني من لواء المشاة 40 نصبت كمين لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله حال وصوله الى سيطرة التحدي بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات تفجير مركز للشرطة في حي الجولان وسط الفلوجة فضلات عن تورطه في تفجير عدد من منازل المدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختفاء عناصرهم “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين يطيح بأحد ابرز ارهابي داعش مسؤول عن تفجير مركز للشرطة ومنازل المدنيين في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين يطيح بأحد ابرز ارهابي داعش مسؤول عن تفجير مركز للشرطة ومنازل المدنيين في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).