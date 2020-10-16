2020/10/16 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن

بداية العام الدراسي الجديد ستكون

بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة

والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر

فاروق في تصريح صحفي، إن "بداية العام

الدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد للتربية يحدد موعداً محتملاً لبداية العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد للتربية يحدد موعداً محتملاً لبداية العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).