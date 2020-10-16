2020/10/16 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي، حيدر العبودي، اليوم

الجمعة، عن آلية استيعاب طلبة السادس

الاعدادي في الجامعات خلال العام

الحالي.

وقال العبودي في حديث متلفز، إن "ارتفاع

معدلات طلبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توضح آلية قبول طلبة السادس الإعدادي في الجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توضح آلية قبول طلبة السادس الإعدادي في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).