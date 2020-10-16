استخدما الصابون فقط… سجينان يهربان بطريقة “عبقرية”

2020/10/16 | 21:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

استخدم سجينان يحملان الجنسية التركية طريقة مبتكرة للهروب من أحد السجون في تايلاند، وذلك عبر استخدام الصابون.

تم إلقاء القبض على مراد يسليكانا (41 عاما) ورشيد حسام (29 عاما) بتهمة الدخول إلى تايلاند بشكل غير قانوني واحتجزا لأول مرة في سجن شرطة الهجرة بمدينة حدودية مع لاووس.

تمكن الرجلان بعدها من الهروب في وقت سابق من هذا العام وظلا في عداد اللمفقودين لمدة 21 يوما.

لم تذكر وسائل الإعلام التايلاندية في حينه تفاصيل هروبهما أو مكان وجودهما، لكنها قالت إنه تم العثور عليهما ونقلهما إلى سجن ماي سوت للهجرة في 15 فبراير الماضي.

وعلى ما يبدو، فكر الرجلان مجددا في الهرب، حيث تشتبه الشرطة في أنهما خططا لذلك لعدة أشهر، وتعتقد أنهما كانا يضعان الصابون على قضبان السجن كل يوم حتى بدأت تصدأ.

وتشتبه الشرطة في أن السجنين استخدما أدوات صلبة لكسر القضبان الصدئة من أجل الهرب.

وتؤكد وسائل إعلام تايلاندية أن شرطة الهجرة بدأت حملة للبحث عن الرجلين، حيث تعتقد أنهما يخططان لعبور الحدود إلى ميانمار المجاورة.

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