مكتب الإمام السيستاني يرد على إستفتاء بشأن اسرائيل

2020/10/16 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، على استفتاء بشأن اسرائيل.

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