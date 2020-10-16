ضبط 50 حافلة بشهادات مزور في ام قصر

2020/10/16 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيأ المنافذ الحدودية ضبط 50حاوية محملة بمادة شيش التسليح تم التلاعب بشهادة المطابقة ومخالفتها ضوابط رسوم حماية المنتج في منفذ أم قصر الشمالي

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