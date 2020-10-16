ضبط 50 حاوية محملة بمادة شيش التسليح مخالفة للضوابط في منفذ أم قصر الشمالي

2020/10/16 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط 50 حاوية محملة بمادة شيش التسليح تم التلاعب بشهادة المطابقة ومخالفتها ضوابط رسوم حماية المنتج في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاويات عدد 50 لمادة شيش التسليح ذات منشأ الصين وبوزن إجمالي (1219778كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك محطة بوابة البصرة خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة”، مبينة ان “شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي، تمكنت من ضبط الحاويات وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، حيث تبين أن البضاعة لم يتم استيفاء أجور الرسوم الكمركية كونها مشمولة بقانون حماية المنتج، وكذلك تم التلاعب بالتصريحات الكمركية وتثبيت شمولها من ضمن المواد المعفاة خلافٱ للضوابط”.

واضاف البيان، أن “البضاعة بعد تدقيق شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق اتضح أنها ذات منشأ كوريا خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية، وتعد هذه المخالفة تجاوزا واضحاً على المال العام وهدرا بمقدرات وايرادات الدولة وتلاعبا في أوليات المعاملة الكمركية والمنجزة خلافٱ للضوابط والتعليمات من المركز الكمركي”.

واكد، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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