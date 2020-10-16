أبرزها “الشروع بالقتل العمد”.. توجيه عدة تهم للمتهمين فى جريمة الزرقاء

2020/10/16 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم ، الجمعة، تهمة “الشروع في القتل العمد بالاشترك” إلى جميع المتهمين بالإعتداء على الفتى صالح حمدان والذى يعرف إعلاميًا بـ”فتى الزرقاء”.كما تقرر توقيف جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، وإيداعهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يومًا وأسند المدعي العام إلى […]

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