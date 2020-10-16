حادث طعن باريس.. الضحية عرض رسوما للنبي محمد في حصة دراسية

2020/10/16 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما يأتي عقب أسابيع قليلة من هجوم شنه رجل وأدى إلى جرح شخصين ظن أنهما يعملان في الصحيفة.

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