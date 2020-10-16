منتخب العراق يبدأ تجمعه بهذا التوقيت ويلاعب الأردن ودياً

2020/10/16 | 21:48 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق سيواجه الأردن ودياً (كريم جعفر/فرانس برس)

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد تجمع منتخب "أسود الرافدين" خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون الأول من نوعه بعد جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا بعدما وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بخوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال الشهر المقبل، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاطبتْ الهيئة التطبيعية الجانب الأردني لإقامة مباراة ودية، بعد اعتذار المنتخب العُماني عن خوض المباراة نتيجة قيود السفر الخاصة ببلاده بسبب فيروس كورونا.

وسيلاعبُ منتخب العراق نظيره الأردني في الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالإمارات، فيما يخوض مباراته الودية الثانية في الـ17 من الشهر نفسه أمام منتخب أوزبكستان.

وسيبدأ منتخب العراق أول تجمع له في العاصمة بغداد بعد جائحة كورونا بالسادس من الشهر المقبل، قبل السفر إلى الإمارات لخوض المواجهتين الوديتين.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر مجموعته الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 11 نقطة في المجموعة، التي تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

منتخبنا الوطني يلاعب الأردن ودياً تحضيراً للتصفيات المزدوجة وافقَ الاتحاد الاردني لكرة القدم على طلب الهيأة التطبيعية...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Friday, 16 October 2020

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