"التربية" العراقية: موعد بدء العام الدراسي سيكون بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة

2020/10/16 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إن بداية العام الدراسي الجديد …

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