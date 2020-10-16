توزيع 805 قطعة أرض سكنية لمنتسبي دائرة صحة واسط

2020/10/16 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ودعما لجهود منتسبي أبطال الجيش الأبيض، أشرف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، على توزيع ٨٠٥ قطعة أرض سكنية الى المشمولين بتخصيص الأراضي من منتسبي دائرة صحة واسط كوجبة أولى في قضاء الكوت.

وأوضح المياحي: أن بلدية الكوت اعتمدت طريقة القرعة العلنية في تحديد موقع قطع الأراضي على المستحقين، لافتا إلى أن هناك شرائح أخرى سيتم توزيع الأراضي عليها خلال الأيام المقبلة.

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