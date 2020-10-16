توزيع 805 قطع أرض سكنية لمنتسبي دائرة صحة واسط

2020/10/16 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور الصورة والظهور الشخصي في التصويت الشعبي

بتأريخ 26 أيلول 1960م تسمر أمام شاشات التلفزة الأميركية نحو 66 مليون أميركي، لمتابعة المناظرة الأولى بين المرشح الديموقراطي جون كيندي والجمهوري ريتشارد نيكسون،

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