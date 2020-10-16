2020/10/16 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

أين أبي؟

وكان الكبار يحوطونه بعنايتهم خوفا

عليه، وحنوا وعطفا وحبا، وتعلقا بذكرى

أبيه الذي غادر الدنيا قبل مجيئه بفترة

وجيزة.



أمه لم تقدر على إرضاعه، ولم ترض

به مرضعات البدو، إلا

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