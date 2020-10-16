الاستخبارات تطيح بأحد أهم الارهابيين في الأنبار.. وهذه جرائمه

2020/10/16 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي قام بتفجير مركز شرطة وعدة منازل في الفلوجة بالانبار

بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على احد الإرهابيين الخطرين بكمين نصب له في سيطرة التحدي بالكرمة الانبار .

وهو من قام بتفجير مركز شرطة الجولان في قضاء الفلوجة وتفجير عدة منازل للمنتسبين في القضاء.

كما شارك بعدة عمليات ارهابية استهدفت قطعاتنا الامنية خلال معارك التحرير ويعد اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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