اكتشاف مذهل عن

2020/10/16 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفات نيوز} كشف علماء فلك من جامعة أستراليا الوطنية، مؤخرا، أن النجم المعروف بـ"منكب الجوزاء" أقرب إلى كوكب الأرض مما كنا نعتقد في السابق، كما أن حجمه أصغر مما رجحه الباحثون لمدة طويلة.

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