الأمن العراقي يوضح بشأن القبض على حماية احد النواب وبحوزتهم 800 حبة مخدرة

2020/10/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ما تداولته وسائل الاعلام بخصوص القبض على حماية احد النواب وبحوزتهم حبوب مخدرة.

وجاء في البيان الذي نشرته القيادة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة شرطة محافظة المثنى والمنشآت متمثلة بقائد شرطتها العميد عبد الرضا كاطع فهد تكذب الخبر المنشور في احدى وسائل الإعلام، والذي ذكر فيه ان شرطة المثنى قد ألقت القبض على اثنين من حماية النائب عدي حاتم الشعلان وبحوزتهم 800 حبة مخدرة ".

وأضاف البيان "في الوقت الذي تكذب فيه قيادة شرطة المثنى هذا الخبر وتنفي حدوثه جملة وتفصيلا، تؤكد انه خبر عارٍ عن الصحة تقف وراءه مقاصد ودوافع مغرضة القصد منها إثارة النعرات والفرقة بين المؤسسة الأمنية وأبناء المجتمع العراقي".

ودعت القيادة المواطنين الكرام إلى "توخي الدقة والحذر في الاستماع إلى هذه الوكالات ذات الدوافع المشبوهة والاساليب غير المهنية التي طالما كانت سببا لأثارة الفتن والخلافات".

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