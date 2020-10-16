اطلاق سراح 49 نزيلاً من سجن الحلة المركزي

2020/10/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن سجن الحلة المركزي ، الجمعة، 16 تشرين الأول، 2020، اطلاق سراح 49 نزيلاً ممن شملهم قانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة المحكومية.

وقال مدير السجن احمد جاسم هادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "49 نزيلاً تم اطلاق سراحهم وفقاً لقانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة محكوميتهم وحسب قرار المحكمة"، مبينا أن "الاجراءات مستمرة لشمول باقي النزلاء المشمولين بقانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة المحكومية وفق الضوابط والقوانين المنصوص عليها وكلاً حسب استحقاقه حيث تم رفع وتجهيز هذه الوجبة للمحكمة لغرض شمولهم بالإفراج الشرطي".

واضاف البيان أن "الشعبة القانونية مستمرة بعملها الدؤوب تنفيذا لتوجيهات مدير عام دائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد، على ضرورة الاسراع بإنجاز معاملات النزلاء دون تأخير".

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