الجزائر.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز حاجر الـ200 مجددا

2020/10/16 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر عتبة الـ200 حالة مجددا، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد الفيروس اليوم الجمعة.

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