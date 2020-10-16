رئيس نادي نفط ميسان يتماثل للشفاء من كورونا

2020/10/16 | 22:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي نفط ميسان الرياضي، عن تماثل رئيس الهيئة الادارية يحيى زغير للشفاء من فيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفحوص الطبية اكدت تماثل رئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير للشفاء من فيروس كورونا”.

واضاف “نتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له دور ايجابي في الشفاء شكراً لمن تواصل و لكل من رفع اكفه بالدعاء ٫ نسأل الله عز و جل ان يرزق جميع المصابين في العالم بالشفاء العاجل”.

وكان زغير قد اصيب بالفيروس خلال الايام السابقة.



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