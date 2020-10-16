قانون الانتخابات والتصويت على الدوائر الانتخابية -تيتي مثلما رحتي جيتي- * - مصطفى محمد غريب

2020/10/16 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب مقدمة لا بد منها لعلهم يتذكرون!ـــــ ماذا تهدف القوى المتنفذة التي قادت البلاد حوالي (17) عاماً الى الهاوية وهذا التدمير الواسع وفي مقدمته افلاس الدولة ومديونيتها العالية الى 55 تريليون دينار و30 مليار دولار هذه المأساة المروعة التي يعاني المواطنين بشكل عام منها؟ ــــ الا يوجد ولو ذرة خجل بسيطة لهؤلاء وهم يتحملون وقوع الكارثة للشعب والتي هي من انتاج تسلطهم وحكمهم، ومازالوا مصرين على تمرير قانو ......





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