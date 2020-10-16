2020/10/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة : حكم غيابي بسجن مدير مصرف حكومي أسبق بغداد – الزمان أعلنت هيئة النزاهة العامة عن صدور حكم غيابي بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة عن تهمة إضراره بالمال العام عمداً بمبلغ 600 مليار دينار.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان […]

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