2020/10/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة دون خروقات حشود المؤمنين تحيي ذكرى وفاة الرسول في النجف النجف – سعدون الجابري اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي عن نجاح الخطة الامنية لزيارة وفاة الرسول الاعظم محمد (ص)، فيما اكد محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي مشترك امس ان عدد الزائرين الذين توافدوا على […]

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