2020/10/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يدرس معالجات للأزمة والورقة البيضاء تثير ردود أفعال وإنتقاد مقترحات تتناقض مع الواقع ولاجدوى من الإصلاح في ظل إستشراء الفساد بغداد – قصي منذر رأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان انه لاجدوى من الاصلاحات في ظل هيمنة الاحزاب واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة مؤكدا ان الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة تسعى الى […]

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