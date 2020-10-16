المدرب سرّب التفاصيل.. الكشف عن مصير بوغبا مع مانشستر يونايتد

2020/10/16 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة، أن هناك بندا في عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

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