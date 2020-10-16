محدث.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

2020/10/16 | 22:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على

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