توزيع ٨٠٥ قطع اراضِ سكنية لمنتسبي صحة واسط

2020/10/16 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن توزيع ٨٠٥ قطع اراضِ سكنية لمنتسبي صحة المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “دعما لجهود منتسبي ابطال الجيش الابيض اشرف محافظ واسط على توزيع ٨٠٥ قطعة أرض سكنية الى المشمولين بتخصيص الاراضي من منتسبي دائرة صحة واسط كوجبة اولى في قضاء الكوت”.

واضافت ان ” بلدية الكوت اعتمدت طريقة القرعة العلنية في تحديد موقع قطع الاراضي على المستحقين”، لافتة إلى أن “هناك شرائح أخرى سيتم توزيع الاراضي عليها خلال الأيام المقبلة”.

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